Kasım ayının ilk Kabinesi toplandı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ana gündemin Orta Doğu'da gerilim ve ekonomi olacağı kritik toplantı başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı ile enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar ele alınacak. Erdoğan'ın akşam 19:00'dan sonra alınan kararlar hakkında açıklama yapması bekleniyor.

ANA GÜNDEM İSRAİL'İN SALDIRILARI

Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya'yı ziyaret etti. 30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabine Toplantısı'nda söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor. Gazze'den getirilen yaralıların durumu ile ilgili Sağlık Bakanının brifing vermesi bekleniyor.