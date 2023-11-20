Kasım ayının ilk Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçiye ikramiye, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yönelik çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ana gündemin Orta Doğu'da gerilim ve ekonomi olacağı kritik toplantı başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı ile enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar ele alınacak. Erdoğan'ın akşam 19:00'dan sonra alınan kararlar hakkında açıklama yapması bekleniyor.
ANA GÜNDEM İSRAİL'İN SALDIRILARI
Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya'yı ziyaret etti. 30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabine Toplantısı'nda söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor. Gazze'den getirilen yaralıların durumu ile ilgili Sağlık Bakanının brifing vermesi bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN EK DÜZENLEME MASAYA GELECEK
Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatlar, enflasyona mücadele ve fahiş fiyatla mücadele için torba kanun Kabinenin öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca, memur ve emekli ücretleri ile 2024 yılı için asgari ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğu için çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan çiftçilerin durumu da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
TORBA YASA GELİYOR
Deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte üç önemli düzenleme yer alacak.
DEPREM KONUTLARI
Deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de Kabinede ele alınacak. Bu kapsamda afet konutlarının teslimlerine ilişkin süreç toplantıda görüşülecek. Aralık ayı itibariyle teslim edilmesi beklenen deprem konutları ve deprem illerinin ihyası ele alınacak.
TERÖR VE SUÇ ÖRGÜTLERİTLE MÜCADELE
Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ile suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar da toplantıda değerlendirilecek.