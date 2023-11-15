Apara Gündem Dünyanın en büyük piyasa yapıcı şirketinden Fed yorumu
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:19

Dünyanın en büyük piyasa yapıcı şirketinden Fed yorumu

Dünyanın en büyük piyasa yapıcı şirketinden Fed yorumu

Amerikanın koruma fonu ve finansal hizmetler şirketi Citadel'in kurucusu Griffin, Fed'in faizleri düşürme ihtimaline ilişkin yorumda bulundu. Yapılan açıklamada "Eğer faizleri çok yakın zamanda düşürür ise Fed'in kredibilitesi risk altına girer" ifadelerine yer verildi.

Citadel'in kurucusu Ken Griffin, Fed'in faiz oranlarını çok hızlı şekilde düşürmeye başlaması halinde itibarının zedelenme riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Bloomberg'e konuşan Griffin, "Fed'in enflasyon cinini şişeye geri koyacağı mesajını vermesi gerekiyor. Eğer çok erken kesintiye giderlerse, bence %2 enflasyon hedefine olan bağlılıkları konusunda güvenilirliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar" dedi.

Griffin, Salı günkü hareketin gücüne şaşırdığını, ancak 10 yıllık Hazine'nin yaklaşık %4,5'lik getirisinin mantıklı olduğunu söyledi. Griffin, başkanlık seçimlerinin siyasi baskısı nedeniyle maliye politikasının önümüzdeki yıl fazla sıkılaşmasının olası olmadığını da savundu.

ABD'de ikinci çeyrekte bir resesyon beklediğini, ancak bunun şiddetinin çeşitli faktörlere bağlı olacağını ifade eden Griffin, Fed'in bundan sonra faiz artırımına gideceğini öngörmediği gibi, milletvekillerinin de gelecek yılki seçimler öncesinde bütçe açığı harcamalarını kısacağını düşünmüyor.

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Dünyanın en büyük piyasa yapıcı şirketinden Fed yorumu
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