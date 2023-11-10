5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Cumhuriyet ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı

5000 TL emekli ikramiyesi için ödeme tarihlerini belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12 milyonu aşkın çalışmayan emeklinin merakla beklediği Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi için takvim açıklandı. SGK'nın emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi yarın başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Emekli ikramiyesi ödemesi SSK kapsamında aylık alanlardan;

Aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım,

Aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım,

Aylık ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım,



Emekli ikramiyesi ödemesi Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ İÇİN MALİYET 61 MİLYAR TL'Yİ BULDU

5.000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

DUL VE YETİME İKRAMİYE VAR MI?

Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da düzenlemeden faydalanabilecek. Burada 'Dul ve yetime ikramiye var mı' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Dul ve yetimler 5.000 TL emekli ikramiye ödemesinden hisseleri oranında faydalanabilecek.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3.750 TL

Yüzde 50 hissesi olanlar 2.500 TL

Yüzde 25 hissesi olanlar 1.250 TL Cumhuriyet ikramiyesi alacak.

Tahsis numarasına göre ödeme takvimi dul ve yetimler için de aynen geçerli olacak.