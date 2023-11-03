Emekli ve memur zammı için 4 aylık fark kesinleşti

METE DİRİCE - APARA.COM.TR

Emekli zammı, EYT'lilerin de maaşlarının bağlanması ile 15,5 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Memur zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor.. TÜİK'in açıklamasıyla 4 aylık enflasyon oranı bugün belli oldu. Bu rakamlara göre refah payı hariç 4 aylık memur enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı da netleşti. Yani bundan sonra enflasyon sıfır çıksa dahi bu zam oranı kesinleşmiş oldu. Nihai zam oranları Ocak ayında refah payı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla ortaya çıkacak.

EKİM 2024 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu.

TEK TABLODA TÜM HESAPLAR

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,

Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor.

Türkiye'de EYT yasasının çıkmasıyla beraber emekli sayısı 15 milyonu aştı.

MEMUR ZAMMI, TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI İLE BELİRLENİYOR

Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına talimatını vermesiyle en düşük emekli maaşı için çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mali disiplin için yol haritasını çizmesi ve OVP'nin belirlenmesiyle emekliye zam konusu ekonomi yönetiminin öncelikli düzenlemeler arasında yerini aldı.

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL'ye yükseldi. Bu rakam 2 Bakanlığın çalışmasını tamamlamasıyla Ocak ayında yeniden artacak.

Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın en düşük emekli maaşı için koordineli çalışması sürüyor. Burada taslak düzenleme Aralık ayının sonunda asgari ücret süreci sonrası tamamlanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayı sonrası Ocak ayının ilk yarısında Meclis sürecine girecek.

