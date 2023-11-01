5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi için Bakan Işıkhan tarih verdi

12 milyonu aşkın emekliye Kasım ayının ilk yarısında 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek. Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi için kanun süreci tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine Toplantısı sonrası emekli ikramiyesi için açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ İÇİN YASALAŞMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsusu 5000 TL ikramiye verilmesinin öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme çalışanlar hariç 12,2 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN BAKAN IŞIKHAN'DAN TARİH AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Emekli ikramiyesi için çalışmalarda sona geldik. Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor."

SGK, 5000 TL EMEKL İKRAMİYESİ İÇİN AÇIKLAMADA BULUNACAK

100. yıla özel emeklilere ödenecek 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi için çalışmalarda artık sona gelindi. 5000 TL emekli ikramiyesi için 1 hafta içerisinde SGK'dan açıklama gelmesi bekleniyor. SGK, sigorta tahsis numarasına göre emeklilere gün gün ödeme yapacak.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN BÜTÇE SINIRLARI SONUNA KADAR ZORLANDI

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklandı. Düzenlemenin teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçe çalışmasını da Hazine ve Maliye Bakanlığı yürüttü.