ABD İsrail’e finansman sağlamak için IRS bütçesinde kesinti yapacak

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Demokrat Başkan Joe Biden'ın İsrail, Ukrayna ve sınır güvenliği için yardım içeren 106 milyar dolarlık bir paket talebine rağmen, yalnızca İsrail için bağımsız bir ek harcama tasarısı açıkladı.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmeden önce Ukrayna'ya yardıma karşı oy kullanan Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya yardımın ayrı ayrı ele alınmasını istediğini söylemişti. Rus işgalcilerle savaşan Kiev hükümetine gönderilen para için daha fazla hesap verebilirlik istediğini söyledi.

Johnson geçen hafta Fox News'e verdiği bir mülakatta "İsrail ayrı bir mesele" diyerek Ukrayna ve İsrail'e finansman konularını "ikiye ayırma" arzusunu dile getirmişti.

Johnson, 7 Ekim'de Hamas militanları tarafından düzenlenen ve 1,400'den fazla kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin rehin alınmasına neden olan saldırının ardından İsrail'e desteğin artırılmasının ABD'nin ulusal güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alması gerektiğini söyledi.

Demokratlar Cumhuriyetçileri partizan bir yasa tasarısı sunarak Kongre'nin İsrail'e yardım etmesini engellemekle suçladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre bir açıklama yaparak Cumhuriyetçileri "ulusal güvenliği siyasallaştırmakla" suçladı ve tasarılarının bir işe yaramayacağını söyledi. Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçmesi ve Başkan Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi'nin en kıdemli Demokratı olan Temsilci Rosa DeLauro yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, ulusal güvenliği korumanın ya da doğal afetlere müdahale etmenin diğer programlarda yapılacak kesintilere bağlı olduğunu öne sürerek tehlikeli bir emsal oluşturuyor" dedi.

Temsilciler Meclisi İç Tüzük Komitesinin Cumhuriyetçilerin İsrail tasarısını Çarşamba günü ele alması bekleniyor.