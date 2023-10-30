EKK toplantısı sonrası açıklandı! Yeni adımlar geliyor: İhracat artacak, enflasyon düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), Kurumların Dış Finansman Kullanım Kapasitesi, Yastık Altındaki Altınların Ekonomiye Kazandırılması" ana gündemleriyle toplanan EKK toplantısı tamamlandı.

EKK toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Yılın beşinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısını gerçekleştirdiğimiz bugün, ekonomimizin temellerini ve dünya ekonomisindeki yerini sağlamlaştırarak ulaştığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulması ve yaşatılmasında eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

"Türkiye Yüzyılı"nı hep birlikte inşa edebilmemiz, geleceğe umutla bakabilmemiz için gençlerimize, çocuklarımıza Cumhuriyetin değerlerini, büyük Türk milletinin bir ferdi olmanın şerefini ve kıymetini en güzel şekilde ifade etmeliyiz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyarak gelişmiş ülkeler arasında yer almaktır.

Bu anlayışla tüm kurumlarımızla iş birliği içinde hazırladığımız beş yıllık yol haritamızı belirleyen ve 2053 vizyonumuzu içeren 12. Kalkınma Planı geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş olup bugün de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmektedir. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yine bu dönemde yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet gücünün ve verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretim yapısının sağlanmasını ve ihracata dayalı nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ile vatandaşlarımızın sosyal refahını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca depremin yaralarını sararken ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm risklere karşı daha dirençli hale getirmeyi planlıyoruz.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz EKK toplantısında görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir: