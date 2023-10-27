Katılımevim ilk yatırımcı sunumunu gerçekleştirdi

Tasarruf finansman sektörünün ilk ve tek halka arz olan şirketi Katılımevim, 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını ve faaliyet raporunu kapsayan yatırımcı sunumunu gerçekleştirdi. Sunuma Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim ve yatırım şirketlerinin yöneticileri ve analistleri başta olmak üzere 40'ın üzerinde davetli katıldı. Açılış konuşmasını Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gerçekleştirdiği organizasyonda yatırımcı sunumunu ise Katılımevim Finans Direktörü Selman Çakır yaptı. Sunumun sonunda gerçekleştirilen soru-cevap kısmında yatırımcılardan gelen soruları Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan yanıtladı.

Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, "Kurulduğumuz 2018 yılından halka arz olduğumuz bu yıla kadar hem ülke olarak hem sektör olarak önce pandemi sonrasında deprem felaketi gibi çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Zorluklarla geçen bu dönemlere karşın, başarıyla büyüyerek, önce BDDK lisansı, ardından halka arz ile taçlanan bu uzun süreci tamamladık. 2023'ün 3. çeyreği sonunda ulaştığımız finansal veriler de başarımızın somut birer göstergesi. Büyüme rakamlarımızın önümüzdeki dönem hedeflerimize ulaşmamız noktasında, değerli yatırımcılarımız için önemli bir referans olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

NET KARINI YÜZDE 958 ARTIRDI

Türkiye'nin önde gelen faizsiz finans kuruluşları arasında yer alan BDDK lisanslı Katılımevim, yılın ilk dokuz ayında tasarruf finansman gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 216, net faaliyet karını yüzde 1095, net dönem karını ise yüzde 958 oranında artırdı. Şirketin tasarruf finansman gelirleri 803,4 milyon TL'ye, net faaliyet karı 459,2 milyon TL'ye ve net dönem karı ise 312,9 milyon TL'ye ulaştı. Katılımevim, 2022 yılının sonunda 281,2 milyon TL olan özkaynağını yüzde 179 artışla 784,1 milyon TL'ye, 1 milyar TL olan aktif büyüklüğünü yüzde 117 artışla 2 milyar 168 milyon TL'ye, toplam sözleşme hacmini ise 18 milyar TL'ye çıkardı.