Apara Gündem Beklentilerin üzerinde geldi: Netflix kar oranı yükseldi
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:04

Beklentilerin üzerinde geldi: Netflix kar oranı yükseldi

Beklentilerin üzerinde geldi: Netflix kar oranı yükseldi

Netflix üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar elde etti. Hisse başına gelen kar oranı geçen yılın aynı çeyreğine göre 63 sent daha yüksek.

Netflix, hisse başına 3,73 dolar kar açıkladı ve bu rakam, şirketin 3,10 dolar hisse başına kar bildirdiği geçen yılın aynı çeyreğine göre 63 sent daha yüksek.

Wall Street analistleri karın hisse başına 3,13 ila 3,67 dolar arasında değişmesini beklerken, tahmin edilen ortalama hisse başına kar 3,49 dolardı.

Net kar üçüncü çeyrekte yüzde 1,68 milyar dolar oldu.

Netflix 3'ncü çeyrekte 8,54 milyar dolar gelir bildirdi. Beklenti de 8,54 milyar dolar gelir elde edileceği yönündeydi. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 7,93 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Beklentilerin üzerinde geldi: Netflix kar oranı yükseldi
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