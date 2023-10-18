3 kuruluş daha Çin için büyüme tahminini revize etti

JP Morgan, Çin'in 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5,0'dan %5,2'ye çıkardı. Nomura da tahminini %4,8'den %5,1'e yükseltti.

Çin'in GSYH'sı Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla %4,9 büyüyerek %4,4'lük artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Haibin Zhu liderliğindeki JPM ekonomistleri, "Ağustos ayında olduğu gibi Eylül ayında da aylık faaliyetler beklenenden daha güçlü geldi. Bu cesaret verici" değerlendirmesini yaptılar ve Çin'in ekonomik toparlanma ivmesinin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğini ifade ettiler.

Ancak Zhu, özel yatırımlar ve konut piyasasındaki düzeltme gibi ekonomideki zayıf halkalar konusunda uyarıda bulundu. "Zayıf nominal GSYH büyümesi, kazanç ve kar görünümünün özel yatırımlardaki toparlanma yolunda bir engel olmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

JP Morgan, Çin'in potansiyel büyümesinin 2024 ve 2025 yıllarında başlangıçta beklenenden daha hızlı düşerek sırasıyla %4-%4,5 ve %3,5-%4 aralığına gerileyeceğini öngörmekte.

CİTİ, PEKİN'İN TOPARLANMAYI PEKİŞTİRME ÇABALARINI ARTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Çin'de bugün açıklanan üçüncü çeyrek GSYH, Eylül ayı perakende satış ve sanayi üretim verilerini değerlendiren Citi analistleri, Çin'in ekonomisini zor durumdaki emlak sektöründen uzaklaştırmak için harekete geçmesiyle sektörler arasında keskin bir farklılaşma olduğunu savundular.

"Çin'in emlak dışı sektörlerinde iyileşme açıkça görülüyor, ancak ivme zayıf ve güven seviyeleri zayıf" değerlendirmesini yapan analistler, "Emlak sektörü için kilit soru, daha ne kadar rahatsızlığın geleceği ve politika yapıcıların geçişi nasıl yöneteceği, özellikle de sektörün mali ve duyarlılıkla olan bağlantılarıyla etkiyi sınırlandırmak" ifadelerini kullandılar.

Citi, Pekin'in pandemi sonrası yeniden açılıştan sonra bekle ve gör yaklaşımından bir ders çıkararak toparlanmayı pekiştirme çabalarını artıracağını düşünüyorlar.