Apara Gündem Fed üyesi: Daha fazla faiz artışı düşünülmemeli
Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:50

Fed üyesi: Daha fazla faiz artışı düşünülmemeli

Fed üyesi: Daha fazla faiz artışı düşünülmemeli

Ekonomide yeni baskılar yaratılmaması gerektiğine dikkat çeken Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli" açıklamasında bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, merkez bankasının borçlanma maliyetini artırarak ekonomide yeni baskılar yaratmaması gerektiğini söyledi.

Harker, enflasyon baskılarının azaldığı bir ortamda Fed'in faizleri artırmayı bitirdiğine olan inancını tekrarladığı bir konuşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu noktada Fed'in faiz hedefinde herhangi bir artış düşünmemeliyiz" dedi.

Daha iyi dengelenmiş piyasanın ve ücret baskılarının hafiflediğinin işaretlerini gördüklerini belirten Harker, hane halkı tasarruflarında artış işaretleri olduğunu da vurguladı.

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Fed üyesi: Daha fazla faiz artışı düşünülmemeli
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