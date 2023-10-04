Almanya, Fransa ile pazarlık arayışında

Financial Times'ın haberine göre Almanya, nükleer enerji konusundaki mevcut anlaşmazlığı çözmek ve AB elektrik piyasasında kapsamlı bir reformun önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı olmak için Fransa ile "büyük bir pazarlık" arayışında.

Alman Ekonomi ve İklim Bakanlığı Müsteşarı Sven Giegold, "Enerji konularında daha geniş bir uzlaşı için çalışıyoruz" dedi.

Financial Times'a konuşan Giegold, "Büyük bir pazarlığa ihtiyacımız var" dedi ve bunun sadece nükleer meseleyi değil, enerji politikasının çeşitli yönlerini kapsayabileceğini vurguladı.

Giegold, tüm partilerin "karbondan arındırma, enerji fiyatlarını düşürme ve ortak enerji altyapımıza ve yeni üretim tesislerine daha fazla yatırım yapma ihtiyacı" konusunda hemfikir olduğunu belirtirken, "Daha büyük bir uzlaşmaya varmamız gerektiğine inanıyoruz. Ancak henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

Paris ve Berlin, nükleer enerjinin nasıl fiyatlandırılacağı, sektörün ne ölçüde sübvanse edilebileceği ve gelecekteki yatırımlar için nasıl ödeme yapılacağı gibi AB elektrik piyasası reformunun kritik yönleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyorlar. Fransa, devlete ait büyük nükleer santral ağının emisyon azaltma hedeflerine ulaşmada kilit rol oynadığını ve yeni AB kurallarında cezalandırılmaması gerektiğini söyleyerek bu konuda yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyor.

AB, elektrik piyasasında reform planlarını ilk kez Mart ayında, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin geçen yıl enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmasının ardından açıkladı. Amaç, şirketler ve hane halkları için daha öngörülebilir fiyatlar sağlarken gelecekteki arz şoklarıyla başa çıkabilecek istikrarlı bir piyasa yaratmaktır. Yüksek enerji maliyetlerinin AB'nin ABD ve Çin ile rekabet etmesini zorlaştıracağı endişesi, reformun kabul edilmesindeki aciliyet duygusunu arttırıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu ay içinde enerji konusunun gündemde olduğu birkaç toplantıda bir araya gelecekler. Yetkililer, Ekim ayı ortasında AB enerji bakanlarının katılacağı daha geniş kapsamlı bir toplantı öncesinde bir ilerleme kaydedilmesini umuyor.