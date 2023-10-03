RBA, üst üste 4. toplantısında da faizde değişikliğe gitmedi

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,10 olarak bırakıldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara verdikten sonra, Mayıs ve Haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti. Banka, Temmuz, Ağustos ve Eylül toplantılarında ise faizde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Açıklamada, "Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının bir miktar daha sıkılaştırılması gerekebilir, ancak bu, verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine bağlı olmaya devam edecektir." denildi.

Banka, takas bakiyelerine ödenen faiz oranını da yüzde 4,0 seviyesinde bıraktı.

Kurul, kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, hane halkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve işgücü piyasasının görünümünü yakından takip etmeye devam edeceğini belirterek, "Kurul, enflasyonun hedefe döndürülmesi konusundaki kararlılığını sürdürecek ve bunun için de gerekeni yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya'da enflasyon üç aylık dönemlerde açıklanıyor. En son ikinci çeyrekte tüketici fiyat artışı yüzde 6,0 olarak açıklandı.

Aylık bazda açıklanan indikatörlerde ise enflasyonun yüzde 4,6'ya kadar indiği görülüyor.