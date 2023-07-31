Neden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi?

Mavi Diploma

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, üniversiteden mezun olurken mavi diploma sahibi olup, ön lisans (isteğe bağlı), lisans ve yüksek lisans eğitimlerini global eğitim düzeyinde alarak, iş hayatlarını yurtdışında da sürdürebileceklerini belgelemiş olurlar. Mavi diploma alan öğrenciler, Avrupa Birliği'ne üye olan tüm ülkelerde öğrenci olarak hayatlarına devam edebilme olanağına sahiptir. Benzer bir şekilde, akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimiz, mavi diplomaları ile yurtdışında yüksek lisans veya doktora yapabilirler.

Uluslararası bir diploma olması sayesinde, kişiler eğitim hayatlarını devam ettirme hakkına sahip olmalarının yanı sıra, mavi diploma veren okulların, eğitim kuruluşu olması, yeni mezun öğrencilerin yurtdışında da hayatlarını sürdürmek istediklerinde yeterliliğe sahip olmaları açısından önemli bir kriterdir.

Türkiye'nin İlk Teknolojik Kampüsü: NeoTech Campus

Öğrenciyi merkeze alan, teknoloji odaklı tasarımıyla öne çıkan NeoTech Campus, 106 bin m2 kapalı alanıyla Maslak'ta, iş dünyasının merkezinde, 200 akıllı sınıf, 124 uygulama laboratuvarı, 8 simülasyon merkezi ve spordan müziğe pek çok deneyim noktasına sahip.

Öğrenci odaklı, vaka bazlı simülasyon ve uygulamalarla zenginleştirilmiş sanal kampüste binlerce ders mevcut.

Eğitim 5.0

Edu 5.0; sadece diploma almayı değil, mesleki yeterlilik, öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve fikir üretme yetisi kazandırmayı hedefleyen reform niteliğinde bir eğitim sistemi.

Edu 5.0'ın temeli; kişiselleştirilmiş eğitim, proje odaklı öğrenme, teknoloji ve eğitimin birlikteliği gibi, çağımızın ve geleceğin dinamiklerine dayanıyor.

Öğrencilerimize merak ve yaratıcılık duygularını geliştirebilecekleri bir ortam sağlayarak onları öğrenmeye açık, ileri görüşlü ve yenilikçi bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Üniversitemiz hayatı bütünüyle kapsayan bir fayda merkezi. NeoTech Campus'te öğrencilerimiz her gün kendilerine ve dünyaya +1 değer katarak eğitim yolculuğuna devam ediyor. 1.000'e yakın akademik kadromuz öğrencilerimize artı değer katıyor. Bu değerler çağın beklediği deneyimli mezunlara dönüşüyor.

Sabit Ücret / Kesintisiz Burs

Eğitimde fırsat eşitliğine olan inancımızla, kapsamlı ve kesintisiz bir burs programı uyguluyoruz. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin not ortalamalarına bakılmaksızın bursu kesilmez, öğrencilerimiz mezun olana dek, herhangi bir hak kaybı olmaksızın burs imkânlarından yararlanırlar. Tüm öğrencilerimiz erken kayıt olanağını kullanarak, ücret artışından etkilenmeden eğitimlerini tamamlayabilirler.

Ücretsiz Çift Anadal / Yandal

Üniversitemiz, üstün başarılı öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma ya da bir Yandal programında öğrenim görme olanağı tanıyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi lisans öğrencileri gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde ilgilendikleri bölümler için "Çift Anadal" (Double Major) veya "Yandal" (Minor) programlarına başvurarak ücretsiz eğitim alma hakkından faydalanabiliyor.

Geleceğin Liderlerine 1+4+1 MBA Bursu

Future Leaders Programı kapsamında, geleceğin girişimci liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Lisans öğrencileri bir yıl isteğe bağlı hazırlık okudukları takdirde tam burslu olarak MBA işletme yüksek lisansını yaparak, kendilerini strateji, organizasyon yönetimi gibi pek çok alanda geliştirme fırsatı buluyorlar.

Ücretsiz DGS / KPSS Kursu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ön lisans öğrencilerine ücretsiz DGS, (Dikey Geçiş Sınavı), tüm öğrencilerine ise KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) kursu imkânı sağlıyor.

Yatay Geçişle Bölüm Değiştirme

Yatay Geçiş ile öğrencilerimize bölüm seçiminde bir şans daha veriyoruz. Bu uygulamada, öğrencilerimiz yetkinliklerine, hayallerine uygun programa, gerekli şartları sağlamaları halinde, tekrar üniversite sınavına girmeden merkezi yerleştirme puanı veya not ortalaması ile geçiş yapabiliyor.

Girişimcilik, Teknoloji ve Proje Ofisi

NeoTech Campus bünyesinde bulunan NishNova, yeni fikirlerin işe dönüştüğü Girişimcilik Ofisi, üniversite-sanayi iş birliklerinin oluşturulduğu Teknoloji Transfer Ofisi ve kamu destekli projelerin hazırlandığı, üniversite içi proje kültürünün artırılmasını hedefleyen Proje Ofisi'nden oluşan 360°'lik bir İnovasyon Merkezi'dir. Her yıl pek çok girişimcilik fikri, bu merkez tarafından desteklenir, yatırımcılar ile buluşturulur. NishNova'da mezuniyet beklenmeden, fikirler hayata geçer.

İlk Sigortan Üniversitenden

Lisans öğrencileri teorik derslerini 7 dönemde tamamlayarak, 1 dönem boyunca sektörde tecrübe kazanır ve İş Başında Mesleki Uygulamalar (İMU) dersi kapsamında deneyimli olarak mezun olur. Tüm sigorta süreçleri üniversitemiz tarafından tamamlanan öğrencilerimiz sektöre adım atar atmaz kariyerine güvenle başlar.

Her Yıl 2 Sertifika

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, mezunlarının iş dünyasının aradığı deneyim ve donanım sahibi bireyler arasında olabilmesi için her dönem alanında zorunlu 2 sertifika ile öğrencilerine destek oluyor.

Lisans mezunu bir Nişantaşı öğrencisi, diploması ve staj deneyimlerinin yanı sıra minimum 8 sertifika ile kariyerine ve CV'sine güç katıyor.

Kariyerine Kampüste Başla

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrencilerimiz iş dünyasında en avantajlı konumda başlayabilsin diye Kariyer.net gibi kurumlarla özel iş birlikleri yapıyoruz. Yetenek Ofisimiz, mülakat simülasyonlarından, iş fırsatlarına, CV hazırlama desteğinden, networking etkinliklerine pek çok imkân ile öğrencilerimiz kariyerine kampüste başlıyor.

İŞKUR Kampüste ile üniversitemiz içerisinde yalnızca öğrencilerimize hizmet verecek olan İŞKUR ofisi, öğrencilerimize ve mezunlarımıza profesyonel iş hayatıyla tanıştırıyor.

Kamu Hastanelerinde Staj İmkânı

Ön lisans sağlık bölümü öğrencilerimize kamu hastanelerinde staj önceliği sağlanıyor.

Dünyanın En Saygın Akademisyenlerinden Ders İmkânı

Öğrencilerimiz, 14 haftalık ders müfredatımız kapsamında alanında saygın akademisyenlerden eşzamanlı olarak dersler alabilecek ve küresel olarak dünyanın en iyi üniversitelerindeki öğrencilerle aynı eğitimi alma fırsatı yakalayacaklar. Bu kapsamda, çevrimiçi olarak verilecek bu derslerle öğrencilerimiz aynı zamanda alanında en iyi öğretim elemanları ile tanışacak ve onların öğrencisi olmayı deneyimleyecekler.

Uluslararası Network

Öğrencilerimiz, üniversitemizde okuyan yaklaşık 4000 yabancı uyruklu öğrenci ile aynı çatı altında eğitim görerek yabancı dil becerilerini geliştirebiliyor veya Uluslararası Ofisimiz aracılığıyla dilediği ülkede staj imkanı bulabiliyor.

Dünya Çapında İş Birlikleri

Üniversitemiz müfredatları uluslararası sıralamalarda en üst sıralarda yer alan üniversite öğretim elemanları ile eşgüdüm içerisinde hazırlanmıştır. Müfredatlar çerçevesinde yer alan derslere, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri çevrimiçi olarak katılabilecek ve bu dersin sunulduğu üniversite öğrencileri ile dersi eşgüdüm içerisinde eşzamanlı olarak takip edebilecekler.

EDCOM'un Türkiye'deki Tek Üyesi

İletişim eğitimi alanındaki en kapsamlı network olan, Avrupa Reklam Eğitimcileri Derneği'nin (EdCom) Türkiye'deki tek üyesi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi oldu. Bu üyelik ile iletişim, reklam, marka yönetimi gibi birçok alanında derslerden, eğitim içeriğine dünya ile entegrasyon sağlanabiliyor.

Erasmus Anlaşmaları ile Avrupa'da Eğitim

Öğrencilerimiz, masrafları Erasmus hibe programı tarafından karşılanmak üzere, eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında, 100'e yakın Erasmus partner üniversitemizde okuyabilirler. Bu sayede yabancı dillerini geliştirebilir, uluslararası iş deneyimleri de sağlayabilirler.

İnteraktif Öğrenci Hayatı

Üniversite sadece derslerde başarılı olmak demek değil. Üniversitede denemek, keşfetmek, çabalamak, gülmek ve paylaşmak var. Bazen yanılmak, en baştan başlamak da var. Ama her durumda öğrencilerimizin tüm deneyimlerinde, iyi bir ekip olmaya, büyük bir aile olmaya inancımız tam. Bu yüzden, öğrencilerimiz asla yalnız olmadıklarını bilerek her gün yeni deneyimlere kucak açar, beklemez, hayatını dolu dolu yaşar!