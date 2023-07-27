AB’den Microsoft’a rekabet soruşturması

AB Komisyonu, Microsoft'un Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun, "Microsoft'un Teams uygulamasını Office 365 ve Microsoft 365 yazılımlarıyla birleştirerek Avrupa'daki rekabet ortamını kısıtlamasından ve piyasadaki konumunu kötüye kullanma ihtimalinden" endişe duyduğu kaydedildi.

Microsoft'un söz konusu adımla Teams'e dağıtım avantajı verdiğinden ve müşterilere seçim hakkı tanımadığından endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin rakip uygulamaların kullanımına yönelik de kısıtlamalar uygulamış olabileceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestage, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uzaktan iletişimin ve Teams gibi uygulamaların Avrupa iş dünyası için önemli bir konuma geldiğini belirterek, "Bu nedenle bu ürünlere yönelik pazarların rekabetçi kalmasını ve şirketlerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan ürünleri seçmekte özgür olmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.