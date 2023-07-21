Başkan Erdoğan’dan emekli zammı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez Turu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan emekli zammı konusunda kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini açıkladı ve düzenlemenin sene sonu yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

"YENİDEN BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ SÖZ KONUSU"

Başkan Erdoğan, söyleşideki "Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusu için şu cevabı verdi:

"Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu.

Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."