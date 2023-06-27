Ticaret Bakanlığı açıkladı: Menzil artırıldı

2022 VE 2023 RAKAMLARI

İhraç ürünlerimizi dünyanın her noktasına gönderme hedefinde ilerlerken ihracatımızdaki ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1.232 farklı ürünü (4'lü GTİP) ihraç etmiş bulunmaktayız. 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün (4'lü GTİP) sayısı ise 1.222 olarak kayıtlara geçmiştir.

Bakanlık olarak ürün çeşitliliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payını artırmak için de titizlikle çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, toplam imalat sanayi ihracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını 2022 yılında %36,9'a, 2023 Ocak- Mayıs döneminde ise %40,8'e taşınmıştır.