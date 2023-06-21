Apara Gündem İngiltere'de mortgage faizlerindeki artışlar için bankalarla görüşülecek
Giriş Tarihi: 21.6.2023 09:43

İngiltere'de mortgage faizlerindeki artışlar için bankalarla görüşülecek

İngiltere’de mortgage faizlerindeki artışlar için bankalarla görüşülecek

İngiltere Maliye Bakanı Hunt, mortgage faizlerindeki artışlar için bankalar ile görüşecek. Hunt, "Daha yüksek konut kredisi faizleri ödeyen ailelere enflasyonu beslemeyen yollarla yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, bu hafta kredi verenlerle bir araya gelerek, mortgage (konut kredisi) ödemeleriyle mücadele eden borçlulara hangi yardımların yapılabileceğini ele alacak.

Hunt, İngiltere Parlamentosu'na yaptığı açıklamada, konut kredisi borçlular için hangi esnekliklerin mümkün olabileceğini sormak için görüşmeler yapacaklarını belirtti.

"Enflasyonu kontrol altına almaya çalışan BoE'yi destekleme konusundaki kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. En iyi politika, onu yarıya indirme planımıza sadık kalmaktır" diye konuşan Hunt, "Ancak, daha yüksek konut kredisi faizleri ödeyen ailelere enflasyonu beslemeyen yollarla yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz. Enflasyonu uzatacak, kalıcı hale getirecek hiç bir şey yapmayacağız" dedi.

Hunt ile kredi verenler arasında görüşmenin Cuma günü yapılması bekleniyor.

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İngiltere'de mortgage faizlerindeki artışlar için bankalarla görüşülecek
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