Fed üye adayı Cook’dan enflasyon yorumu

Başkan Joe Biden tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliği için yeniden aday gösterilen Lisa Cook, Fed'in enflasyonu düşürmek için çalışmasını desteklediğini ve fiyat baskıları hedefe geri gelene kadar bu rotada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Çarşamba günü Senato Bankacılık Komitesi'ne yapacağı açıklamanın metnini basına dağıtan Çook, "Düşük ve istikrarlı bir enflasyon bağlamında sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeye kararlıyım. Geçen yıl bu komiteye belirttiğim gibi, yüksek enflasyon Amerikan ekonomisinin büyümesini sürdürmek için ciddi bir tehdit. Eğer onay alırsam, görevimiz tamamlanana kadar enflasyona odaklanmaya devam edeceğim" dedi.

Cook, Fed Yönetim Kurulu üyeliğine 23 Mayıs 2022'de getirildi ve görev dönemi 31 Ocak 2024'te dolacak.