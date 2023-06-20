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Giriş Tarihi: 20.6.2023 11:39

RBA: Enflasyonu kontrol altına almak için işsizliğin yükselmesi gerekli

RBA: Enflasyonu kontrol altına almak için işsizliğin yükselmesi gerekli

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcısı Michele Bullock, enflasyonu kontrol altında tutmak, daha yüksek faiz oranlarından ve derin bir resesyondan kaçınmak için işsizlik oranının yükselmesi gerektiğini savundu.

Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Michele Bullock, ekonominin dengesini sağlamak için işsizlik oranının mevcut %3.6 seviyesinden yaklaşık %4.5 seviyesine yükselmesi gerektiğini belirtirken, bu oranın, hala pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında olduğunu da vurguladı.

Bullock, Newcastle'daki Ai Group'da yaptığı konuşmada, "Amacımız, işgücünü tam istihdamla daha uyumlu bir seviyeye döndürmektir... Bunu, istihdam ve ekonominin daha genel anlamda bir süre boyunca trendin altında bir hızda büyümesi halinde başarabileceğimizi düşünüyoru," dedi.

Daha fazla faiz artışı hakkında sorulduğunda, Bullock, Rezerv Bankası'nın politikayı sıkılaştırırken "inatçı" olmadığını ve önceden belirlenmiş bir yol üzerinde hareket etmediği belirtti.

Bullock ayrıca, enflasyonun insanların beklentilerine yerleşik hale gelmesi durumunda faiz oranlarının yükseleceğini ve bunun derin ve uzun süren bir resesyona yol açacağını, bunun da işsizlik oranında büyük bir artış anlamına geleceği uyarısında bulundu.

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RBA: Enflasyonu kontrol altına almak için işsizliğin yükselmesi gerekli
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