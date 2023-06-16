Singapur’un petrol dışı ihracatı üst üste 8 aydır geriliyor

Singapur İstatistik Kurumu (Singstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, petrol dışı ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azaldı. Piyasalarda beklenti düşüşün yüzde 8,1 olacağı yönündeydi.

Bir önceki ay petrol dışı ihracatta düşüş yüzde 9,8 olmuştu.

Aynı ayda mevsimsellikten arındırılmış petrol dışı ihracat bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı. Analistlerin düşüş beklentisi yüzde 1,3 seviyesindeydi.

Ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden elektronik ihracatı yıllık yüzde 27,2 gibi yüksek bir oranda gerilerken, elektronik dışı ihracatta düşüş yüzde 10,7 oldu.

Yine büyük ihracat kalemlerinden ilaç sektöründe düşüş yüzde 14,0 olarak gerçekleşti.

En önemli ticaret partneri ülkelerden Hong Kong'a ihracatta düşüş yüzde 41,2 olurken, Malezya'ya ihracat yüzde 26,2 azaldı.