Giriş Tarihi: 16.6.2023 09:35

BoJ, yükselen enflasyona rağmen ultra düşük faiz oranlarını devam ettirdi

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda ultra gevşek para politikasını devam ettirdi ve beklentilerden daha güçlü enflasyona rağmen kırılgan ekonomik toparlanmayı desteklemeye devam etmek için faizleri çok düşük tutmayı sürdürdü.