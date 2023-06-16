Apara Gündem BoJ, yükselen enflasyona rağmen ultra düşük faiz oranlarını devam ettirdi
Giriş Tarihi: 16.6.2023 09:35

BoJ, yükselen enflasyona rağmen ultra düşük faiz oranlarını devam ettirdi

BoJ, yükselen enflasyona rağmen ultra düşük faiz oranlarını devam ettirdi

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda ultra gevşek para politikasını devam ettirdi ve beklentilerden daha güçlü enflasyona rağmen kırılgan ekonomik toparlanmayı desteklemeye devam etmek için faizleri çok düşük tutmayı sürdürdü.

Banka kısa vadeli faiz oranını yüzde -0,10 seviyesinde tutarken, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri hedefini yüzde 0 seviyesinde sürdürdü ve 10 yıl vadeli tahvil getiri hedefini +/- yüzde 0.5 seviyesinde tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Banka ayrıca, Japonya'nın yüzde 2 fiyat istikrarı hedefini sürdürülebilir şekilde başarması için devasa teşvikleri devam ettirme kararı aldı.

BOJ küresel görünüme yönelik riskler konusunda uyarıda bulunurken, Japon ekonomisinin pandemi sonrası tüketimde toparlanmanın etkisiyle ılımlı bir toparlanmaya doğru gittiği görüşünü devam ettirdi.

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BoJ, yükselen enflasyona rağmen ultra düşük faiz oranlarını devam ettirdi
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