BoJ, yükselen enflasyona rağmen ultra düşük faiz oranlarını devam ettirdi

Banka kısa vadeli faiz oranını yüzde -0,10 seviyesinde tutarken, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri hedefini yüzde 0 seviyesinde sürdürdü ve 10 yıl vadeli tahvil getiri hedefini +/- yüzde 0.5 seviyesinde tutmaya devam edeceğini vurguladı.
Banka ayrıca, Japonya'nın yüzde 2 fiyat istikrarı hedefini sürdürülebilir şekilde başarması için devasa teşvikleri devam ettirme kararı aldı.
BOJ küresel görünüme yönelik riskler konusunda uyarıda bulunurken, Japon ekonomisinin pandemi sonrası tüketimde toparlanmanın etkisiyle ılımlı bir toparlanmaya doğru gittiği görüşünü devam ettirdi.