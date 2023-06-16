ABD’ye Nisan’da net sermaye girişi 48,4 milyar dolar oldu

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, bir önceki ayın verisi net 56,7 milyar dolar girişten 129,0 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda yabancı yatırımcılar net 127,8 milyar dolar tutarında swap hariç uzun vadeli menkul kıymet alımı yaptılar. Bir önceki ayın net alım verisi 133,3 milyar dolardan 205,6 milyar dolara çıkarıldı.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet alımları 127,8 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 133,3 milyar dolardan 205,4 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 92,2 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 45,9 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 2,2 milyar dolar alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 87,9 milyar dolardan 1 trilyon 127,2 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı ise bir miktar düşüş gösterdi ve 869,3 milyar dolardan 868,9 milyar dolara indi.

İngiltere, tahvil miktarını 711,1 milyar dolardan 680,7 milyar dolara indirdi.