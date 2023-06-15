Apara Gündem HSBC, İngiltere'de mortgage faizlerinde tekrar artışa gitti
Giriş Tarihi: 15.6.2023 09:13

HSBC, İngiltere'de mortgage faizlerinde tekrar artışa gitti

HSBC, İngiltere’de mortgage faizlerinde tekrar artışa gitti

HSBC Holdings, İngiltere'de mortgage faizlerini son 1 haftada ikinci kez artırdı.

HSBC Holdings, İngiltere'de oturmak ve kiraya vermek için mortgage faizlerini son bir hafta içindeki ikinci kez artırdığını duyurdu.

Banka, faiz oranlarında değişikliğin iki, üç ve beş yıllık sabit faizli ürünleri etkilediğini belirtti.

HSBC'nin bir temsilcisi e-posta yolu ile yaptığı açıklamada, "Mevcut baskılarla müşterilere destek olmaya ve iyi fırsatlara erişim sağlamaya odaklandık. Ancak son günlerde maliyetlerin artması nedeniyle, diğer bankalar gibi, mortgage faiz oranlarımızda bunu yansıtmak zorunda kaldık" dedi.

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HSBC, İngiltere'de mortgage faizlerinde tekrar artışa gitti
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