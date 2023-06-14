Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması!

Temmuzda asgari ücrete ara zam geliyor. Geri sayım başladı. Asgari ücret Ocak 2023'de yüzde 54,7 artışla net 8506 TL brüt ise 10008 TL olarak belirlendi. 2022 yılı tamamı dikkate alındığında enflasyon yüzde 64 civarında gerçekleşirken, asgari ücretteki bir yıllık değişim yüzde 100 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine üyelerini belirledi ve doğrudan talimatını verdi: Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. Bakanlık burada hakem rolünü üstlenirken, Erdoğan'ın talimatı sonrası hükümet yetkilileri işçilere daha yakın konumda bulunuyor. Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması dikkat çekti.

Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Milyonların gözü kulağı bu tarihte komisyondan gelecek açıklamalarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Bu toplantıya TÜRK-İş Bakanı Ergün Atalay'ın ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'da katılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SONRASI İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN GELMİŞTİ

Temmuz zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantı sonrası ilk açıklama da işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten geldi.

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün saat 14:00'de toplandı. Her taraftan 5'er kişilik yetkili bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yaptı.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.

TÜRK-İŞ: TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR BİR RAKAM İSTİYORUZ

TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET İÇİN TALİMAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümete gerekli talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve hükümet yetkilileri asgari ücret belirlenirken burada işçi tarafına daha yakın konumda yer alıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantı 19 Haziran tarihinde yapılacak. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek beraber koordineli hareket ediyor. Şimşek ilgili bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM BU KEZ KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük bir zaman diliminde önceki dönemlere göre kısa sürede tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları 1 aya yakın sürüyor.