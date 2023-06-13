10 aydır ilk kez: Çin MB kısa vadeli borç verme faizini düşürdü

Çin Merkez Bankası, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü.

Banka'nın bugün gerçekleştirdiği 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı yüzde 2,0'dan 1,90'a indirildi ve piyasaya 2 milyar yuan verildi.

Analistler, Fed'in yarın sona erecek FOMC toplantısında faiz artırımına ara vermesi halinde Çin'de faiz indiriminin ABD ile getiri farkını genişletecek şekilde devam edeceğini öngörüyorlar.

7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, orta, uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceği de belirtiliyor.

Çin Merkez Bankası perşembe günü 200 milyar yuan büyüklüğündeki orta vadeli kredi kolaylığı kredisini çevirecek, burada orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranında bir değişikliğini gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.