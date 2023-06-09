Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince İdari İşleri Başkanlığı'na Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne Hasan Doğan, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal yeniden atandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı atandı.



Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan yeniden atamalar ise şu şekilde:



Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na; Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na; Yunus Arıncı, Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği'ne; Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik ve Talip Uzun, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na; İbrahim Şenel, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı'na; İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın ve Abdullah Rıdvan Ağaoğlu, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na; Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram, İletişim Başkanlığı'na; Fahrettin Altun, İletişim Başkan Yardımcılığı'na; Çağatay Özdemir ve Evren Başar, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na; Yasin Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na; Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu.