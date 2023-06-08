Hindistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel hareket ederek bu ay da faiz oranını değiştirmedi.

RBI'dan 3 ve dışarından 3 üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi gösterge konumdaki repo faiz oranını oy birliği ile yüzde 6,50'de tuttu.

Ekonomistler de faizin yüzde 6,50'de tutulmasını bekliyorlardı.

Hindistan MB Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, reel politika faizinin pozitif olmaya devam ettiğini, politika faizinin tam etkilerinin önümüzdeki aylarda görüyleceğini belirtti.

Das, yurt içi talep şartlarını büyümeyi destekleyici olmaya devam ettiğini, kentsel talebin güçlü olduğunu vurguladı.