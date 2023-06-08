Dört sosyal medya devi AB’ye şikayet edildi

Çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), sosyal medyada yanıltıcı kripto varlık tanıtımlarına ilişkin AB Komisyonu ve tüketici koruma makamlarına resmi şikayette bulunduklarını duyurdu.

Açıklamada, özellikle Instagram, YouTube, TikTok ve Twitter'ın kripto varlıkların yanıltıcı tanıtımını kolaylaştırdığına işaret edilerek, "Sosyal medya şirketleri, kripto varlıkların yanıltıcı reklamlarının hem ilanlar hem de influencerlar aracılığıyla platformlarında çoğalmasına izin vermekten sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya platformlarındaki kripto varlık tanıtımlarının, tüketicileri ciddi maddi zarara maruz bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, bunların haksız ticari uygulama olduğu iddia edildi.

Açıklamada, yüksek oynaklığı ve spekülatif doğası nedeniyle kripto varlıkların pek çok tüketici için uygun olmadığı ve riskler içerdiği hatırlatıldı.

Avrupa'daki tüketici koruma kurumlarının platformlardaki kripto reklamlarına ilişkin katı politikalar izlemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, kripto tanıtımının önlemesi talep edildi.

AB, geçen ay, kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlık düzenlemesi konusunda dünyanın ilk kapsamlı kurallarını kabul etmişti.

Yeni kurallara göre, diğer finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek ve şüpheli işlemler önlenecek.

Özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesi zorlaşacak.