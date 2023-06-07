Tayland Merkez Bankası politika faizi %2,25’te zirve yapabilir

Deutsche Bank ekonomistleri, Tayland Merkez Bankası'nın (BoT) geçen ay yaptığı 25 baz puan faiz artışının tekrarını, Ağustos ayı başındaki toplantıda da yapabileceğini düşünüyor.

Ekonomistler, Mayıs sonunda faizi yüzde 2,00 seviyesine çıkaran BoT'un, 25 baz puanlık bir artışla yüzde 2,25 seviyesinde duracağını düşünüyorlar.

Kurumun notunda, Tayland'ın toparlanmasına tüketim ve turizm öncülük ederken, finansal koşulların daha destekleyici hale geldiği belirtiliyor.

Araştırma notunda, "Siyasi istikrar, turizminde sürdürülebilir bir toparlanma ve Tayland bahtının istikrarını sağlamada kritik olacaktır.

Hem PBoC hem de Fed'in politikasının yıl sonuna doğru bahtı daha fazla desteklemesi bekleniyor." denildi.