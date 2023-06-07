RBA’nın politika faiz zirvesi için tahmin %4,85’e yükseltildi

Goldman Sachs, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika faizini nihai çıkaracağı seviye olarak yüzde 4,85'i işaret etti.

Goldman, daha önce RBA'nın nihai faiz oranının Eylül ayında yüzde 4,35 olacağını öngörüyordu. Kurum, RBA'nın üst üste iki toplantısında sürpriz bir şekilde faizi artırmasının ardından, tahminini aynı ay için yüzde 4,85'e çıkardı.

Goldman, RBA'dan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 25'er baz puan daha artış bekliyor.

RBA, dün piyasaları şaşırtarak faiz oranını yüzde 3,85'ten yüzde 4,10'a yükseltti.