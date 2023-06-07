ECB üyesi faiz artışı etkisinin daha uzun sürebileceğine işaret etti

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin faiz artışlarının reel ekonomiye geçişinin beklenenden daha uzun zaman alabileceğini belirtti. Schnabel, etkinin daha az olabileceğine işaret etti.

Belçika gazetesi De Tijd'e demeç veren Schnabel, mevcut çalışan açığı göz önüne alındığında paara politiksı geçişinin normalden daha zayıf olabileceğini belirtti.

Schnabel, sabit vadeli kredi fazilerinin ayrıca daha etkili olduğunu ve bu yüzden sıkı para politikası etkisinin beklenenden daha uzun zaman alabileceğini kaydetti.