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Giriş Tarihi: 5.6.2023 09:20

Polonya'nın kredi notu düştü

Polonya’nın kredi notu düştü

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope, yönetim standartlarının zayıflaması ve enflasyon görünümünün bozulması nedeniyle Polonya'nın kredi notunu düşürdü.

Scope'tan yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "A+"dan "A"ya, kısa dönem notları "S-1+"dan "S-1"e çekildi.

Açıklamada, "Yönetişim kurumlarının zayıflaması ve Polonya hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki hukukun üstünlüğü konusundaki anlaşmazlıklar, AB finansmanına ilişkin belirsizlikleri daha da artırdı." denildi.

Enflasyonda yüksek oranların mali denge üzerindeki olumsuz etkileri de notun indirilmesinde etkili oldu.

Kredi notunun görünümü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

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Polonya'nın kredi notu düştü
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