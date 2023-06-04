Ekonomi yönetimi Türkiye Yüzyılı’na hazır

Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları bayrağı devralıyor. Türkiye ekonomisini yönetecek isimler; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşa hizmet edecek.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR, VARANK'TAN GÖREVİ DEVRALDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mustafa Varak yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mehmet Fatih Kacır atandı. Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle Kacır görevine başladı.
Törende konuşan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılmış olduğunu belirterek, "Gerçekten mutlu ve gururluyuz. Dün Cumhurbaşkanımız 21 yıllık iktidarın ardından yüzde 52,18'lik büyük başarı elde ederek tekrar cumhurbaşkanı seçildi ve yüce meclisimizde yeminini ederek tekrar görevi teslim aldı. Bu büyük gurur ve mutluluk Türk Yüzyılı'nın kapılarını açmış oldu. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini de dün akşam itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca bu görevi sürmemize müsaade etmiş olması, ona yol arkadaşlığı yapmamıza vesile olduğu için çok müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için gayret ettik" diye konuştu.
Hayatlar gibi görevlerin de bu dünyada geçici olduğuna dikkati çeken Varank, "Bu görevleri, sorumlulukları bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Bizde inşallah o şuurla 5 yıllık görevimizin sonuna gelmiş olduk. Detaylara girmek istemiyorum; lafı uzatırsanız devir teslimlerde 'bu da burayı bırakmak istemiyor' diyebilirler. Bu bir ekip çalışması; bunları kendi başımıza gerçekleştirmedik. Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışı; nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.
Bakan Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme görevinde olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok değerli bakanımıza bugüne kadar bakanlığımızda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda ortaya koyduğu liderlik, öncü rol ve her zaman bizlere yaptığı ağabeylik için ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU İLE CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"
Varank döneminde büyük projelerin hayata geçtiğini belirten Kacır, "Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Büyük işler yapmak nasip olan yöneticilerin ancak bazılarına bu büyük işlerin toplum tarafından sahiplenilmesini de sağlamak nasip olur. Ve yine onların da ancak bazılarına milletin sevgini kazanmak nasip olur. Bakanımız geçtiğimiz 5 yıl boyunca, gece gündüz ortaya koyduğunuz emekle gayretle Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olarak bütün bunları elde ettiniz" dedi.
Geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri aktaran Kacır, "Çıta çok yüksek bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz ama inşallah sizlerin, ve aziz milletimizin desteği ve duasıyla; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı, tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" diye konuştu.
Tören, Varank'ın bakanlık çalışanlarına yaptığı veda konuşmasının ardından son buldu.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK, NEBATİ'DEN GÖREVİ DEVRALDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Nureddin Nebati yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına 29 Ağustos 2007 - 1 Mayıs 2009 yılları arasında bakanlık görevi icra etmiş Mehmet Şimşek atandı. Şimşek, bakanlığın Dikmen yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreni- 65. Hükumetin sona erdiği 10 Temmuz 2018'den sonra ilk defa ekonomiden sorumlu olarak görevine başladı.
Törende konuşan Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok değerli dostumuz Mehmet Şimşek'e bugün görevimi devretmek üzere bir aradayız. Öncelikle ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden çalışarak sürdürdüm. Attığımız her bir adım, milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği büyük sorumluluk duygusuyla atılmış olan adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerlerken bizler için en önemlisi milletimiz ile yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir" dedi.
"RASYONEL ZEMİNDE ENFLASYON İLE MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ OLACAK"
Bakan Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı artırmak olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" diye konuştu.
"Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır"
Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz" dedi.
Tören, Nebati ve Şimşek'in birbirine çiçek takdim etmesinin ardından son buldu.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI ÖZHASEKİ, KURUM'DAN GÖREVİ DEVRALDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Murat Kurum'un yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 24 Mayıs 2016-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında bakanlık görevi icra etmiş olan Mehmet Özhaseki atandı. Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Törende konuşan Kurum, 5 yıllık bakanlık süresince afetlerde her türlü gayreti göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Göreve gelirken devlete ve millete mahcup olmamayı dilediğini belirten Kurum, "Hamdolsun bugün de milletimize mahcup olmadan devletimiz için vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı için, milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada şehirlerimizi altyapısını üst yapısı geliştirmeye gayret gösterdik" dedi.
Kendisini bakanlık görevine atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerinden dolayı Türk milletine, çalışma arkadaşlarına ve AK Parti'ye teşekkür eden Kurum, Türk milletiyle el le 81 ilin inşası için hep birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde bayrağı görevi devraldığım bakanımıza iade ediyoruz. Kendisine bu süreçte bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bakanlığımız başarılı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.
"BAKANLIĞI GELMİŞ OLDUĞU NOKTADAN DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Devir teslim töreninin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Özhaseki ise geçmişteki bakanlık görevinden elinden geleni yapmanın huzuru içinde ayrıldığını kaydetti. 5 yıllık süreçte Kurum'u hep çalışırken, gayret ederken gördüğünü dile getiren Özhaseki, emeklerinden dolayı Kurum'a teşekkür etti.
Bakan Özhaseki, Kurum'a bundan sonraki özel ve siyasi hayatında başarılar dileyerek, "Yaşı genç, bizim işimiz belli olmaz. 5 sene sonra ben yine teslim edebilirim" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Özhaseki, bu gerçeklikte hareket edip tüm planların ona göre yapılmasını söyledi. Özhaseki, Türkiye'nin depremlerde 140 bine yakın insanını kaybettiğini hatırlatarak, "100 milyarlarca dolar zararımız var. Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru adımlar atabilirsek bizi bu sıkıntılardan, belalardan kurtarırız. Kadim bir şehircilik anlayışımız var. Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz bütün bu kültüre dayanarak bundan sonra yol haritamızı doğru belirleyip, bakanlığı gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım, bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.
"KONUTLARIN SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE BİTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde hem belediyelerin hem de Kurum'un gayretli bir şekilde çalıştığını belirten Özhaseki, şunları dile getirdi:
"Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Akabinde de başta İstanbul olmak üzere bütün güzel şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip en az sayıda zayiat vereceğimiz ortamın olması için elimizden geleni yapacağız. Devraldığımız bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde koşturarak, gayret ederek zirveye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bizlere güvenenlere, duasını esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum."
Kurum, konuşmaların ardından Bakan Özhaseki'ye görevin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Özhaseki ve Kurum, birbirine çiçek hediye etti.
Devir teslim törenine eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili, Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bakanlık bürokratları ve Bakan Özhaseki'nin torunları katıldı.
Kurum, devir teslim töreninin ardından bakanlık çalışanlarıyla vedalaşması sonrası bakanlıktan ayrıldı.
TİCARET BAKANI BOLAT, MUŞ'TAN GÖREVİ DEVRALDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mehmet Muş yerine Ticaret Bakanlığına Ömer Bolat atandı. Bolat, bakanlığın Söğütözü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreni ile Ticaret Bakanı olarak görevine başladı. Törende konuşan Mehmet Muş, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü Ticaret Bakanlığı görevini parlamentoda siyasi görev olarak devam ettireceğini belirterek, "Dün yayınlanan Resmi Gazete ile beraber resmi olarak bakanımıza görevi devrediyoruz. Burası güzel bir bakanlık. Önemli bir işlevi var ticari hayatın düzenlenmesinde. İki yıl dönemini yapısal değişiklikler yaptım. İçeride bakanımıza bakanlıkla alakalı yaptığımız çalışmalardan bahsettim. Sağ olsun hem MKYK'de hem de ekonomi işlerinde daha önce de Ömer bey ile çalıştık. Ben kendisinin bakan olarak atanmasından çok memnuniyet duydum. İçim çok rahat. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz Ruhsar Hanım'dan alarak belirli bir seviyeye getirdik, inşallah bakanımız da bizden alıp daha iyi bir seviyeye getirecektir" dedi.
Bakan Ömer Bolat ise, AK Parti hükümetlerinin hepsinin bugüne kadar başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, "Zaten 21 yılda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde üst üste 17 seçim zaferi kazanılmasının ve aziz milletimizin bu seçim zaferlerini AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermesi de bu gerçeği ortaya koymaktadır" diye konuştu.
"ARTIK TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI"
Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolardan 20 yılda 255 milyar dolara yükselmesinde herkesin katkısının çok olduğunu belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığımızın tüm yöneticileri ve çalışanlarının fikirleri ve katkılarından istifade edeceğim. Seçim bitti. Zorlu bir seçim süreci geride kaldı. Seçim gerginliği de geride kaldı. Artık Türkiye Yüzyılı başladı. Bundan sonra her şey Türkiye'miz için. Bakanlığımızın ve ekonomimizin paydaşları olan kıymetli iş dünyamızın temsilcileri, TOBB, DEİK, TİM, TESK, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, İGİAD ve diğer bütün kuruluşlarımızla inşallah birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"AŞIRI FİYAT ARTIŞLARINI TAMAMEN KALDIRMAYA ODAKLANACAĞIZ"
41 yıllık iş hayatında ekonominin birçok alanında ve reel sektörde görevler üstlendiği bilgisini veren Bolat, "İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızı, organize sanayi bölgelerimizi hamdolsun iyi tanıyorum. Var olan sorunları hep birlikte çözeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir ekonomi ile halkımızın refahı ve mutluluğu için çok çalışacağız. Temel hedefimiz üretimi ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerimizi artırmak istiyoruz. Bu noktada hizmetler ihracatımızın da mal ihracatımız kadar çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Dünyayı 2 buçuk yıl kadar kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi, hep birlikte hükumetimiz olarak daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir" değerlendirmesini yaptı.
Tören, Bolat ve Muş'un birbirine çiçek takdim etmesinin ardından son buldu.
TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI, KİRİŞCİ'DEN GÖREVİ DEVRALDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vahit Kirişci'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına öncesinde Bakan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Yumaklı atandı.
"EKSİK İŞLERİMİZİ TAMAMLAYARAK 29 EKİM 2023'TE YENİ YÜZYILA BAŞLAYACAĞIZ"
Törende konuşan Kirişci, "Bakanlıklar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek yerlerdir. Oturan her insan yerinden kalkacaktır. Kinden rabbimize sığındık demiştik. Üzerinden 15 ay geçti. 21 iktidarında zorlukları aşmak cumhurbaşkanımız liderliğinde vuku buldu. Rusya Ukrayna savaşı başlamıştı. Öncesinde 2 yıl süre ile dünya gündemini meşgul etmişti. Sayın cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi sayesinde adına tahil koridoru dedik ama güvenlik koridoruna dönüştü. Bir nefes aldık bu sayede. Sel ve taşkınların üstesinden geldik derken tüm zamanların en büyük felaketi, depremi 11 ilimiz yaşamış oldu. Tamamı 15 ay içinde olan olağanüstü dönemi geride bıraktık. Aslı olanın tarımla ilgili gıra konusunda bulunurluk olduğunu, aksiyonlar almamız gerektiğini belirtmiştik.
Tarsim gibi önemli mevzuatlar kazandırılmıştı. Bu mevzuatlara öğrencilik yıllarımdan planlı tarım ne zaman vuku bulacak diye düşündük. Siyaset cenahı bunu istismar etti. Planlı tarımla ilgili kıymetli mevzuat da bakanlığımıza kazandırılmış oldu. Orman tarafı da vardı. Pek çok düzenleme burada yer aldı. Bu ülkenin şehitlerine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Orman yangınlarında hayatını kaybedenlere şehitlik verilmiş oldu.
Fevkalade süreçlerin devamında böyle bir noktaya gelmiş olmamız önemli. Sayın cumhurbaşkanımız bize güvendi, Halel gelmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sergiledik. Üzdüklerimiz de olmuştur. Bu millete hizmet etmek bir insana, bu ülkenin evladına bahşedilecek en büyük bahtiyarlıktır. Kahramanmaraş milletvekilliğine de mazhar olduk. Annemin babamın mezarının olduğu şehirdir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş bizlere verdiği oy oranı ile deprem yaşamış iller ve büyükşehirler içinde birinci sırada yer aldı. 8 vekilin olduğu Kahramanmaraş'ta 6 milletvekili cumhur İttifakı'ndan seçilmiş oldu. Bakanımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Ciddi bir mesafe kaydedildi. Yetkin bir ekip halihazırda var. Eksik işlerimizi de tamamlayarak 29 Ekim 2023'te yeni yüzyıla başlayacağız. Kabinenin tamamının muvaffak olacaklarını, tarım ve orman bakanımızın bu hizmetleri eksiksiz yerine getireceğine inanıyorum"
"YOL HARİTAMIZ BELLİDİR YAPISAL REFORMLARIMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Görevi devralan Bakan Yumaklı, "Bayrağı devralacağım bakanımla çok başarılı bir süreç geçirdik. Pek çok hayati projeyi de başlattık. Bundan sonra de bize düşen projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir. Küresel iklim değişikliğinden salgın hastalıklara, savaşlara kadar bu süreçler 'yeni normal' olarak adlandırıldı.
Yol haritamız bellidir. Yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Dışa bağlı olduğumuz konuları yerli ve milli olma konusunda çok zorlayacağız" açıklamasını yaptı.
Şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı devir-teslim törenleri gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı devir-teslim törenleri de gün içerisinde gerçekleştirilecek.