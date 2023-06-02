ABD’de Senato’dan federal borçlanma tavanına ilişkin onay geldi

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nın vardıkları uzlaşma ile hazırlanan ve federal borçlanma tavanının 2 yıl süre ile askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi.

Senato'da yapılan oylamama 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının 2025'e kadar askıya alınması tekliği 36'ya karşı 63 oyla kabul edildi.

Tasarı yasalaşması için Başkan Biden'in imzasına sunulacak.

Senato'daki oylama öncesinde tasarıya ilişkin bir düzineye yakın değişiklik önergesi verildi ve önergelerin tamamı reddedildi.