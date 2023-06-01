BlackRock CEO’su Fink’den faiz yorumu

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock CEO'su Laurence Fink, enflasyonun inatçı olmaya devam ettiğine işaret ederek fiyat baskılarının kontrol altına alınması için Fed'in faizleri daha da artırmasının gerekebileceğini söyledi.

Fink, Deutsche Bank tarafından düzenlenen finansal hizmetler konferansında yaptığı konuşmada, Fed'den en az 2 faiz artırımı beklediğini ifade ederken, ABD ekonomisinin resesyona girmesi olasılığını küçümsedi ve "Eğer bir resesyon olur ise, bu büyük olasılıklı ılımlı bir tane olur" ifadelerini kullandı.

ABD ekonomisinin piyasanın düşündüğünden daha dayanıklı olduğunu savunan ve Fed'in daha uyanık olması gerektiğini belirten Fink, ekonomide ticari gayrimenkul sektörü gibi başka problemler olduğuna işaret etti.

Fink, "Enflasyonun düşmekte olduğuna dair veya ekonomide bir sert inişe yönelik kanıtlar görmüyorum" diye konuştu.