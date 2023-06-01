ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 232 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 235 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 229 binden 230 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 500 kişi azalarak 229 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 20 Mayıs ile biten haftada 6 bin kişilik artışla 1 milyon 795 bine çıktı.