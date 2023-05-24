Apara Gündem Dünyanın en zengin insanının serveti 1 günde eridi
Giriş Tarihi: 24.5.2023 09:18

Dünyanın en zengin insanının serveti 1 günde eridi

Dünyanın en zengin insanının serveti 1 günde eridi

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un serveti, ABD ekonomisinde bir yavaşlamanın lüks mal talebini azaltacağı endişelerinin etkisiyle bir günde 11,2 milyar dolar eridi.

LVMH'ın kurucusu Bernard Arnault'un serveti Avrupalı lüks mal üreticilerinin hisselerinde yıl başından bu yana yaşanan güçlü yükseliş ile büyümüştü.

LVMH hisseleri dün Paris Borsası'nda yüzde 5 geriledi. Bu, son 1 yılda görülen en büyük düşüş oldu.

Lüks mal üreticisi Avrupalı şirketlerin toplam piyasa değerleri dün 30 milyar dolar azalı.

Yaşanan 11,2 milyar dolarlık düşüşe rağmen Bernard Arnault 191,6 milyar dolarlık serveti ile hala Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesinde bulunuyor. Serveti bu yıl 29,5 milyar dolar arttı.

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Dünyanın en zengin insanının serveti 1 günde eridi
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