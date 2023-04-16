Temeli Berat Albayrak döneminde atıldı: İstanbul Finans Merkezi açılıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan'da açılacağını belirtti.

Dünyanın önde gelen finans merkezlerden birisi olacak 'İstanbul Finans Merkezi' bankalar etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla yarın hizmete giriyor.

BERAT ALBAYRAK: İSTANBUL'A FİNANS MERKEZİ OLMAK ÇOK YAKIŞACAK

Türkiye'nin ekonomide tam bağımsızlığı adına; İstanbul'u güçlü bir finans merkezi haline dönüştürecek İstanbul Finans Merkezi projesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde özel çaba harcayan Berat Albayrak'ın 2020 yılında yaptığı bir paylaşım dikkat çekmişti.

Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktararak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." sözlerini kullanmıştı.

Bu sözler açılaşa bir gün kala yeniden gündem oldu.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

İstanbul'un dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda Finans Merkezinin büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul Finans Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.