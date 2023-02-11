Dünyadan deprem yardımları hız kesmiyor! İlk koşan ülke Azerbaycan

İşte depremin 6. gününde dünyadan gelen yardımlarda ortaya çıkan tablo:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip, Türkiye'ye sevk edildi. Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı belirtildi.

Arnavutluk, 73 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Ekip, Adana'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Karadağ'dan yeni gelenler dahil olmak üzere 83 kişilik bir arama kurtarma ekibi bulunuyor. İki ekip, Adıyaman ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Sırbistan'dan gelen 47 kişilik arama kurtarma ekibi de Adıyaman'da görev alıyor.

Hatay'da Slovakya'dan 15 kişilik, Slovenya'dan 11 kişilik arama kurtarma ekipleri görev yapıyor.