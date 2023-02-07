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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:01 Son Güncelleme: 7.2.2023 16:33

Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum!

Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum!

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. 22 bin 168 kişi de yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Enkazdan kurtarılanlar ise umut ışığı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar gelirken 7 günlük milli yas ilanı dünya kamuoyunda yankı buldu. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep gibi birçok ilimizi vuran depremle ilgili son dakika görüntüleri, ölü ve yaralı sayısı son durum ve açıklamalar...

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde toplam 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. 22 bin 168 kişi de yaralandı.

Depremin yüzyılın felaketi olarak anılmasına neden olan görüntüler ise gün boyu gelen yeni görüntülerle ortaya çıktı. Diğer yandan arama kurtarma faaliyetlerine devam eden uzman ekiplerin enkazlardan ve moloz yığınlarının içerisinden kurtardığı depremzedeler ise Türkiye'ye adeta umut verdi...

PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

İşte dünyanın gözünün çevrildiği ve 4. seviye alarm verilen bölgeden sıcak gelişme ve çok önemli görüntüler...

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Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum!
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