Kahramanmaraş’ta Elbistan merkezli 7.6’lık yeni bir deprem daha!

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:

13:24'TE İKİNCİ KEZ 7.6'LIK DEPREM YAŞANDI

13:26 Bölgede 2 şiddetli deprem yaşandı. Birinin şiddeti 7.6 olarak kaydedildi. Hasarlı binaların yıkıldığı aktarıldı

13:00 BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: 912 can kaybımız var. 1939 Erzincan Depreminden sonraki en büyük felaketi yaşıyoruz. Devletimiz tüm birimleriyle anlık 9 bin personel ile bölgededir. Bu sayı artmaktadır. İnşaAllah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. NATO ve 45 ülke yardım talebini iletmiştir. Uluslararası destek talepleri ile koordinasyon sağlanmıştır. 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Ülkemiz ve bölgemizde depremin hissedildiği tüm noktalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

12:53 AFAD tarafından depremin büyüklüğü 7.7 olarak revize edildi

12:30 Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.

12:11 Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü: Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir

11:51 Bakan Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz.

11:47 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Maalesef 3 şehidimiz ve yaralılarımız var. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.

11:38 Deprem bölgesinde artçılar olmaya devam ediyor. Yıkılan ve hasar gören binaların çevresinde bulunan vatandaşlara uyarılar yapıldı.

11.10 Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

11.00 Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.

10.30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz"

09:56 Fuat Oktay'dan açıklama: Çok geniş bir bölgeyi etkileyen deprem söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı hem takip ediyor hem yönetiyor. Bakanlarımız depremden etkilenen illere görevlendirildi.