Kahramanmaraş’ta Elbistan merkezli 7.6’lık yeni bir deprem daha!

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel can kaybı sayısı 76 olarak belirlenirken müdahale edilen çok sayıda göçük olması nedeniyle rakamın değişmesinden endişe ediliyor.
Kahramanmaraş depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.
Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 7.6 gibi yıkıcı olan çok sayıda artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu. Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirildi.
DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:
13:24'TE İKİNCİ KEZ 7.6'LIK DEPREM YAŞANDI
13:26 Bölgede 2 şiddetli deprem yaşandı. Birinin şiddeti 7.6 olarak kaydedildi. Hasarlı binaların yıkıldığı aktarıldı
13:00 BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: 912 can kaybımız var. 1939 Erzincan Depreminden sonraki en büyük felaketi yaşıyoruz. Devletimiz tüm birimleriyle anlık 9 bin personel ile bölgededir. Bu sayı artmaktadır. İnşaAllah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. NATO ve 45 ülke yardım talebini iletmiştir. Uluslararası destek talepleri ile koordinasyon sağlanmıştır. 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Ülkemiz ve bölgemizde depremin hissedildiği tüm noktalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
12:53 AFAD tarafından depremin büyüklüğü 7.7 olarak revize edildi
12:30 Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.
12:11 Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü: Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir
11:51 Bakan Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz.
11:47 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Maalesef 3 şehidimiz ve yaralılarımız var. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.
11:38 Deprem bölgesinde artçılar olmaya devam ediyor. Yıkılan ve hasar gören binaların çevresinde bulunan vatandaşlara uyarılar yapıldı.
11.10 Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
11.00 Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.
10.30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz"
09:56 Fuat Oktay'dan açıklama: Çok geniş bir bölgeyi etkileyen deprem söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı hem takip ediyor hem yönetiyor. Bakanlarımız depremden etkilenen illere görevlendirildi.
09:54 Deprem Suriye'yi de etkiledi. Yapılan son değerlendirmeye göre Suriye Sağlık Bakanlığı "Depremde en az 237 kişi öldü, 639 kişi yaralandı" açıklamasını yaptı
09:29 Kilis Valiliği: "49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır."
09:15 Serinyol ilçesinde askeri birliğe ait binanın çöktüğü ifade edildi
09:03 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi. Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.
08:28 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."
08:18 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 ilin valisi (Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa) ile görüşerek son durumla ilgili bilgi aldı.
08:05 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."
08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.
07:45 Bölgede şu an toplam 70'ün üzerinde can kaybı var
07:32 Kahramanmaraş Valisi: Şu an yıkılan bina veya ölü-yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi
07:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."
07:15 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.
07:11 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi.