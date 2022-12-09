İspanya ve Fransa planlanan boru hattını sadece hidrojen için kullanacak

İspanya ve Fransa, iki ülke arasında bir deniz altı boru hattı yoluyla doğalgaz taşıma planlarından vazgeçti. Bunun yerine, proje için mümkün olan maksimum AB finansmanını güvence altına almak amacıyla hidrojen taşınacak.

Her iki ülkeden yetkililer, Cuma günü İspanya'nın Alicante kentinde yapacakları zirve öncesinde planın taslağını hazırladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve Portekiz Başbakanı António Costa, Barselona'dan Marsilya'ya boru hattını görüşmek üzere bir araya gelecek ve desteğini almak için Avrupa Komisyonu başkanı Ursula Von Der Leyen ile bir oturum yapılacak.

AB, sera gazlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerinin en az yüzde 55 altına düşürmeyi hedeflediği için alternatif bir enerji kaynağı olarak hidrojene öncelik verdi.

Bazı uzmanlar böyle bir hibrit yaklaşımın fizibilitesini sorguluyor ve Brüksel'in fosil yakıt altyapısının finansmanını sınırlayan katı kuralları göz önüne alındığında bunun AB finansmanı elde etmeyi zorlaştıracağına dikkat çekiyor.

Bir İspanyol hükümet yetkilisi "Avrupa finansmanına başvurma kuralları, bunun yalnızca bir hidrojen boru hattı olmasını gerektiriyor. Şu anda beklenti bu. Avrupa Komisyonu'nun istediği de bu ve üzerinde çalıştığımız ana senaryo bu" diyerek şunları ekledi:

İnşaatın alacağı zaman ve doğalgazın devre dışı bırakılması göz önüne alındığında, denizaltı boru hattı Avrupa'nın mevcut enerji krizini hafifletmeyecektir. Bu, mevcut krizi çözmesi amaçlanan bir altyapı parçası değil. Gelecekteki ekolojik geçişle ilgili bir proje.