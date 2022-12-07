Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da yapılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' 8 Aralık 2022, Perşembe günü T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayacak. Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek olan Zirve'de T.C Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak. Zirveye T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak.

Özel oturumlarla başlayacak Zirve'de T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta yayımlanacak video mesajının ardından, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in video konuşmasına yer verilecek "Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ü konuk edecek.

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" panelinin açılış konuşmasını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirecek. Panel Sabah Köşe Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde devam edecek. Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer tarafından masaya yatırılacak.

Öğleden sonra düzenlenecek ilk oturumun özel konuğu ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olacak. Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ile gerçekleştirilecek özel oturum sonrası "Türkiye'nin Vizyon Projeleri" paneli düzenlenecek. Hülya Güler panelde Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i ağırlayacak.

"Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" paneli ise T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açılış oturumu Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'nin keynote konuşması sonrasında yapılacak panelde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı finans sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

"Gayrimenkul Sektörünün 2023 Stratejileri" paneli ise A Para Dış Haberler Müdürü Bora Balar moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele; Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katılacak.

Panellerin ardından gerçekleşecek "A Para Sohbetleri"nin açılış konuşmaları ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak. Zirve, Bakan Murat Kurum'un kapalı oturumu ile son bulacak.