Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro, EYT ve asgari ücret tarih verdi

3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem haline gelen sözleşmeliye kadro için tarih belli oldu. Bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesi ve asgari ücret için milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşan Bakan Bilgin milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi, asgari ücret 2023 ve sözleşmeliye kadro çalışaması için bilgi vererek merakları giderdi. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?
Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz.
EYT ARALIK'TA MECLİS'E GELECEK, 2023'TE UYGULAMAYA KONULACAK
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışmasını Aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz. EYT düzenlemesi 2023 yılında uygulanacak. Şuan yaş şartını kaldırsak EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var.
EYT'LİLERİN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ SORULAR YANIT BULDU!
Bu sorularla beraber EYT yasası için tüm merak edilenler Mete Dirice İle Rakamlarla Konuşalım'da yanıt buldu:
EYT ŞARTLARI VE KAPSAMI NETLEŞTİ! TÜM MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU: TIKLA İZLE...