Piyasalarda günün öne çıkanları

Yurt içi ve yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı günde, merkez bankaları yetkililerinin konuşmaları, ABD toptan stoklar ile Almanya ve ABD'nin tahvil ihaleleri izleyecek.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. 3'lü muhtıranın bir bütün olarak eşiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve dostluk ilişkimize müttefiklik boyutu eklenmesi samimi temennimizdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-16 konusunda görüşmeler sıkıntısız devam ediyor" dedi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD'nin başkenti Washington DC'de dün yaptığı görüşmeye ilişkin, "Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" dedi.

ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları gelmeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve Senato'nun üçte birinin yenilendiği seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceği öngörülüyor.

Çin'de üretici fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Çin'de tüketici enflasyonu Ekim ayında 29 ayın zirvesinde geri geldi.

Çin hükümetinin uyguladığı sıkı sıfır-COVID politikasına rağmen Çin'de yeni vaka sayısı hızla artıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, ABD'nin Delaware eyaletinde şirket kuruluşunu tamamladı.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii AŞ, TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına açılan davada mahkemenin red kararına karşı yaptığı istinaf başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

Escort Teknoloji Yatırım AŞ, dolaylı iştiraklerinden EYN Teknoloji AŞ bünyesinde bulunan 954kWp gücündeki GES tesisinin KDV dahil 26.361.388 TL bedelle satışı için ön protokol imzalandığını bildirdi.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ, Almanya'nın (NRW) Kuzey Ren Westfalia eyaletinde 100.000 euro sermayeli Mers Technology Gmbh unvanıyla yeni kurulacak şirketin sermayesine 52.000 euro payla katılmayı taahhüt etti.

Hitit Bilgisayar, 2022 sonu itibarıyla dolar bazında ciroda yüzde 32-37 arasında büyüme bekliyor. Şirket, 2022 yılının üçüncü çeyreğini 13 milyon dolar satış geliri ve yüzde 40 FAVÖK marjı ile kapattı.

Kerevitaş'ın 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 169 artarak 8,5 milyar TL'ye ulaştı.

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ, 2022 yılının ilk dokuz ayında satışlarını 2021 yılının aynı dönemine göre %72 oranınında artırdı.

Pegasus'un Ekim ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 2,67 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 2 azaldı.

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ'nin yurt dışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Azerbaycan'da faaliyete geçmek üzere%100 ''Novco MMC'' ortağı olan ''Novsun Retail and Management MMC'' firması ile münhasır bayilik sözleşmesi imzalandı.

Şişecam, 2019 yılında Türkiye ve Avrupa'daki yatırım ve işletme gereksinimlerini karşılamak için kullandığı 175 milyon euro tutarındaki kredinin refinansmanı için 240 milyon euro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi kullandı.

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından 3,95 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını SEC'e bildirdi.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ ile Liebherr–MCCtec Rostock GmbH arasında 4,81 milyon euro bedelle 144 ton kaldırma kapasiteli Liebherr LHM 550 mobil vinç alım sözleşmesi imzalanmasına karar verildi.

Türk Telekom'un konsolide gelirleri %45,3 artışla 12,6 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, yılın ilk dokuz ayındaki konsolide gelir ve FAVÖK performansı nedeniyle, 2022 öngörülerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Ülker Bisküvi, 2022'nin dokuz aylık döneminde cirosunun 19 milyar TL olduğunu duyurdu.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ, Mersin'de 160 dönümün üzerindeki iki ayrı tarlaya kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için bir müşterisi ile 13.875.000 USD + KDV bedelli sözleşme üzerinde mutabık kaldı.

YURT İÇİ GÜNDEM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı bütçeleri görüşülecek (10.00).

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (14.00).

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2022 yılı ilk 9 aylık dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi.

YURT DIŞI GÜNDEM

Tayland Merkez Bankası(BoT), "Para Politikaları Raporu"nu yayımlayacak (10.00).

New York Fed Başkanı John Williams, İsviçre Merkez Bankası(SNB)-FRB-BIS üst düzey konferansının açılış konuşmasını yapacak (11.00).

Avustralya Merkez Bankası(RBA) Başkan Yardımcısı Michele Bullock, 2022 ABE Yıllık Toplantısı'nda konuşacak (12.05).

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson, Avrupa-Akdeniz Ekonomistleri Derneği (EMEA) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşacak (13.00).

Öne çıkan bir verinin olmadığı Avrupa piyasalarında, İngiltere'nin 11 yıllık yeşil tahvil, Almanya'nın 10 yıllık tahvil ihracı bulunuyor (13.05, 13.30).

Polonya Merkez Bankası(NBP) faiz kararını açıklayacak. NBP, 11 toplantı üst üste faiz artırdıktan sonra, en son piyasanın artış beklentilerinin aksine faizde bir değişikliğe gitmemişti.

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (15.00).

Meksika'da tüketici ve üretici enflasyonu ekranlara düşecek. Ülkede en son tüketici fiyatları yüzde 8,70, üretici fiyatları ise yüzde 8,63 seviyesinde bulunuyor (15.00).

Brezilya'nın perakende satış rakamları yayımlanacak (15.00).

ABD'de toptan stoklar, Conferance Board online eleman arayanlar endeksi, DoE petrol ve petrol ürünleri stokları verileri gelecek (18.00, 18.30).

Kanada ve ABD Hazineleri, 10'ar yıllık tahvil ihracına çıkacaklar (20.00, 21.00).