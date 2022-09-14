Son Dakika: Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvurular e-Devlet’ten başladı

Son dakika haberler...TOKİ başvuru şartları, TOKİ başvuru ücreti, daire fiyatları ve taksit ödemeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası netleşti. Başkan Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Evi olmayanlara maliyetinin yüzde 40 altında ayda 2.280 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı doğdu.
Türkiye tarihinin Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu. Öte yandan TOKİ başvuru ücreti de netleşti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut başvuruların nasıl yapılacağını açıkladı.
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Başvuru süresi ekim ayı sonuna kadar sürecek. 5 yılda toplam 500 bin konut yapılması hedefleniyor.
BAŞVURU BEDELİ DÜŞÜRÜLDÜ
Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.
NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM?
Vatandaş gerekli şartlara sahip olup, olmadığını kontrol edecek. (Aksi durumda başvurusu geçersiz sayılacak) Başvuru yapacağı ildeki projedeki konut tipini belirleyecek. Daha sonra e-devlet üzerinden ya da Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapacak.
Vatandaş, e-devlet sitesine girdiğinde karşısına çıkan sekmeye TOKİ konut ve işyeri başvurusu yazdığı takdirde çıkan ekranda istenilen bilgileri dolduracak, başvuru bedelini de yine aynı ekran üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek 500 lira olan başvuru bedelini ödeyerek, süreci tamamlamış olacak.
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
PEŞİNAT KURADAN SONRA
2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL, 3+1 dairelerin fiyatı 850 bin TL olarak belirlendi. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek. 2+1 konutlar için aylık 2.280 TL, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL olan taksit ödemeleri sözleşme imzalanınca başlayacak.
KONUTTA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
*T.C. vatandaşı olmak
*Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
*Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak
*İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
*Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
*Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.
*Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.
*Başvuru bedeli 500 TL
ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
*T.C. vatandaşı olmak.
*Yoksul ve dar gelirli olmak.
*Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı bulunuyor.
*775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
*Başvuru bedeli 500 TL
SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI
*T.C. vatandaşı olmak
*Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
*18 yaşını doldurmuş olmak
*Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler
*Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması
*Başvuru bedeli 2.000 TL
937 LİRA TAKSİTLE ARSA İMKÂNI
Bu kampanyayla ilk defa elektrik, su, yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır arsalar da kendi evini yapmak isteyenlere sunulacak. Arsa bedelinin yüzde 10'u peşin geri kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle, faizsiz ödenecek. Arsayı alan vatandaş belirlenen projeye uygun şekilde ve süre içinde evini yapabilecek. Mimari ve mühendislik desteği verilecek. Müstakil parsellerde taksit 1.604 TL, hisseli parselde 937 TL olacak. İşyerleri ise 2.633 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ GÜNDE TARİHİ SÖZLER
Başkan Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'ni bu sözlerle duyurdu:
Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoşgeldiniz.
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Vatandaşlara evlerin, arsaların iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.
Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımzıın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik.
Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları 14 eylülde başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
5 YILDA 500 BİN SOSYAL KONUT
Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.
Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde ülkemizdeki konut sahibi sayısını artıracaktır. 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahil Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı konut projesidir.
500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına elşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demek.
Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz.
Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk helen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik.
2+1 ve 3+1 KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU
608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.
İşyerlerini, 350 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 TL'den başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.
"TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK BİR ÜLKE HALİNE GETİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"
Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Depremden sonra hemen o bölgeyi nasıl değiştirdiğimizi konut teslim töreninde tüm İzmirlilere gösterdik. Malatya, Elazığ'da da gösterdik. Yangınlarda, Antalya, Muğla'da da gösterdik.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI
Öte yandan TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.
BAKAN KURUM: BU BAŞARILARI MALASEF HAZMEDEMEYENLER VAR
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıyla başladı. Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralaırnı saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var.
Son nefesimize kadar kökleri 1000 yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü seferberliği yapmaya, bu milletin hizmetkarı olmaya aşkla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu dev hamlenin hayata geçmesinde destekleriyle her zaman yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, TOKİ, tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Yeni yuvalarımızın, bereketli dükkanlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.