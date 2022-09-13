Son Dakika: Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesinde daire fiyatları ve taksit ödemelerini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" dedi. Erdoğan ayrıca "İlk etap konutlarımızdan 50 bini İstanbul, 18 bini Ankara 12500, İzmir, 10 bin Gaziantep, 8650 Bursa, 7500 Konya, 4500 Kayseri'de inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşti. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.