    Apara Ekonomi Bankaların faizsiz kredi kampanyaları belli oldu
    Giriş Tarihi: 23.03.2026 11:14 Son Güncelleme: 23.03.2026 11:15

    Bankaların faizsiz kredi kampanyaları belli oldu

    • ABONE OL

    Bankalar faiz kredi kampanyalarına limit ve başvuru koşullarını güncelleyerek hız verdi. İşte bankaların 0 faizli kredi kampanyaları…

    Pek çok banka, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelledi. 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı ve 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans seçeneği bankalar tarafından müşterilere sunuluyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar

    GÜNCEL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

    QNB

    60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

    İŞ BANKASI

    25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

    DENİZBANK

    65 bin TL kredi, 3 ay vade
    25 bin TL nakit avans 3 ay vade

    AKBANK

    6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
    3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

    GARANTİ BBVA

    50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
    25 bin TL nakit avans, 3 ay vade