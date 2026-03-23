Bankaların faizsiz kredi kampanyaları belli oldu

Pek çok banka, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelledi. 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı ve 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans seçeneği bankalar tarafından müşterilere sunuluyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar
GÜNCEL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI
QNB
60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade
İŞ BANKASI
25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade
DENİZBANK
65 bin TL kredi, 3 ay vade
25 bin TL nakit avans 3 ay vade
AKBANK
6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.
GARANTİ BBVA
50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
25 bin TL nakit avans, 3 ay vade