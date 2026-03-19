Powell’dan enerji şoku uyarısı: Yükselen fiyatlar enflasyonu körükleyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu belirterek, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğini ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Powell, mevcut para politikası duruşunun hem maksimum istihdam hem de yüzde 2 enflasyon hedefi açısından uygun olduğunu vurguladı.

EKONOMİ DİRENÇLİ, KONUT SEKTÖRÜ ZAYIF

Powell, ekonomik aktivitenin genel olarak sağlam bir hızda büyümeye devam ettiğini ifade ederek, tüketici harcamalarının dirençli kaldığını söyledi. Şirket yatırımlarının arttığını belirten Powell, konut sektöründeki zayıf seyrin ise sürdüğünü dile getirdi.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, işsizlik oranının uzun süredir yatay seyrettiğini ancak istihdam artışının düşük kaldığını belirtti. Bu yavaşlamada azalan göç ve iş gücüne katılımdaki gerilemenin etkili olduğunu ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Powell, özellikle mal sektöründe tarifelerin etkisiyle fiyat baskısının arttığını söyledi.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinde son haftalarda yükseliş görüldüğünü belirten Powell, bu durumun büyük ölçüde Orta Doğu kaynaklı arz kesintileri ve petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını ifade etti.

Powell, "Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir ancak etkilerin kapsamını ve süresini değerlendirmek için henüz erken" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Fed üyeleri arasında daha az faiz indirimi yönünde belirgin bir eğilim oluştuğunu söyleyen Powell, bazı üyelerin iki faiz indirimi beklentisinden tek indirime geçtiğini aktardı.

Enflasyonda beklenen iyileşmenin istenen hızda olmayabileceğine işaret eden Powell, "Eğer bu ilerlemeyi göremezsek, faiz indirimini de göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"

Enerji fiyatlarındaki şokların geçici etkilerinin genellikle göz ardı edildiğini ancak bunun enflasyon beklentilerinin sağlam kalmasına bağlı olduğunu vurgulayan Powell, son gelişmelerin bu açıdan risk oluşturduğunu söyledi.

Powell, "Bu tür şoklar enflasyon beklentileri için sorun yaratabilir. Bu yüzden bu konuda oldukça endişeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

STAGFLASYON VURGUSU: "BU DURUM O DEĞİL"

Ekonomide stagflasyon olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Powell, mevcut durumun bu tanıma uymadığını belirtti. İşsizlik oranının tarihsel ortalamalara yakın, enflasyonun ise bunun biraz üzerinde olduğunu söyleyen Powell, "Stagflasyon çok daha ağır koşulları ifade eder. Şu anki tablo bu değil" dedi.

FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ MASADA

Powell, gerekmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini de belirterek, bunun temel senaryo olmadığını ancak seçenekler arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

GÖREV SÜRESİ MESAJI

Görev süresine ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, yeni Fed başkanı onaylanana kadar görevine devam edebileceğini söyledi. Hakkında yürütülen soruşturma sonuçlanana kadar görevden ayrılmayı düşünmediğini belirten Powell, görev süresi sonrası için ise henüz karar vermediğini ifade etti.